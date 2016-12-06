İncirlik’te sürpriz görüşme









Görüşmeyi Genelkurmay Başkanlığı açıkladı.





Genelkurmay’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu halde, 05 Aralık 2016 tarihinde bölgede bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Adana’ya gitmiştir. Orgeneral Akar ilk olarak 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı/İncirlik’te incelemelerde bulunmuş, daha sonra ABD personelinin Noel’ini kutlamak için İncirlik’te bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunfordile de bir görüşme gerçekleştirmiştir. Orgeneral Akar müteakiben Adana Valiliğini ziyaret etmiş, ardından 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.”