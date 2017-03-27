Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan Türkiye'ye sert açıklama /27 Mart 2017 11:55

İran'dan Türkiye'ye sert açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın İran’a dair sözlerine karşılık yazılı açıklama yaptı.

İran'dan Türkiye'ye sert açıklama


Tahran yönetimi ayrıca “İran'dan 3 milyon mülteci Türkiye'ye gelebilir” diyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ı da sert ifadelerle hedef aldı. İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran konusundaki sözlerini “ kabul edilemez” olarak nitelendirerek, Ankara’yı komşularıyla ilgili “yayılmacı ve müdahaleci” politika yürütmekle suçladı.
 
Açıklamada, “ Erdoğan’ın İran konusunda kullandığı ifadeler, kabul edilebilir değil. Maalesef Türk yetkililerin, komşularına yönelik temelsiz, müdahaleci ve sorun yaratacak açıklamaları devam ediyor. Ankara, başkalarını suçlayarak ve hayali iddialarını tekrarlayarak komşuları konusunda izlediği yayılmacı ve müdahaleci tavrını izah etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü İstanbul’da düzenlenen Tatlı Dil Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Irak'ta mezhep gerilimi yükseliyor. Irak'taki olay aynı zamanda mezhep geriliminden dinamizmini alan aslında bir ırkçılıktır, o da İran'ın adeta kendi o tarihten gelen ırkçılığını bölgede yayılmacı politikalarıyla geliştirmesidir” ifadelerini kullanmıştı. 
 
VEYSİ KAYNAK’IN SÖZLERİ “TUHAF”
 
İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın dün CNN Türk’te yaptığı İran’dan Türkiye’ye 3 milyon mülteci gelebileceği söylemi “alakasız ve tuhaf ” diye yorumlandı. 
 
TÜRKİYE, MÜLTECİ MESELESİNİ İRAN’DAN ÖĞRENMELİ 
 
Açıklamada, “İran, 30 seneye aşkın bir süredir komşu ülkelerden gelen milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, İran’ın bunca sene bu insani meseleyi hiçbir zaman siyasi ve özel hedefler doğrultusunda suiistimal etmediğini ve her hangi bir ülkeye karşı kullanmadığını İran’dan öğrenmeli ” denildi.
 
TÜRKİYE’DEN KOMŞULARININ EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI GÖSTERMESİNİ İSTİYORUZ 
 
İran Dışişleri Bakanlığı, “ Türkiye’den insani meseleleri siyasi çekişmelere dâhil etmemesini, komşularının egemenlik haklarına ve Suriye ile Irak halklarının isteklerine saygı göstermesini istiyoruz” diye kaydetti. Açıklamanın sonunda, “İran, komşular arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve gelişmesi için en iyi yöntemin ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek, başkalarını suçlamak yerine yapılacak yapıcı diyalogdan geçtiğine inanıyor” görüşüne yer verildi. 
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