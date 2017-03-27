'Bak göreceksin Amerika modeli bizden alacak'

AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, KRT TV’de Ferit Atay’ın sunduğu Sorgulu Yorum programına konuk oldu. Burada kendi önerdikleri başkanlık sistemi modeli hakkında konuşan Burhan Kuzu, kendi önerdikleri başkanlık modelinin ABD’deki başkanlık sisteminden daha orijinal olduğunu ve başkan ile parlamento arasındaki anlaşmazlıkları önlemek için gerekli çözüm önerilerini önerdiği için ABD’nin bu modeli alıp uygulayacağını savundu.







Kuzu şöyle konuştu: “Bizim sistemimiz Amerikan sisteminden çok çok çok daha orijinaldir. Bak göreceksin Amerika bu modeli bizden alacak o kısmını. Onlar da araştırıyor acaba başkan ile parlamento kavga ederse biz bunu nasıl çözeriz. Çözüm yok. Çözümü Türkiye getirmiş. Türk modeli başkanlık sistemi dünyaya örnek olacak. Tabii güzel çalıştırmak da bize düşüyor. Dikkatli uygulamak lazım. Çünkü o da gelecek adamlarla da alakalı bir mesele.”