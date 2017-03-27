Samanyolu Haber /Gündem / 'Seni cennete sokacağım baba' diyordu... Buluştular /27 Mart 2017 12:04

'Seni cennete sokacağım baba' diyordu... Buluştular

Vefatıyla Türkiye'yi yıllar önce ağlatan Taha Sakallı'nın babası Mehmet Sakallı da hukuksuzca konulduğu cezaevinde dün gece vefat etti.

Merhum Taha babasına kavuştu

Yıllar önce Samanyolu TV'de okuduğu 'İnleyen bir Na'yım Ya Resulallah' naatını okuyan ve bu şiirle tüm Türkiye'nin tanıdığı engelli çocuk Taha Sakallı daha sonra vefat etmişti. 

'BABA SENİ CENNETE SOKACAĞIM'

Bir kamu kurumunda çalışan Taha'nın babası Mehmet Sakallı ise geçtiğimiz aylarda hizmet hareketine yakın olduğu için tutuklandı. Mehmet Sakallı dün gece Çorum'daki cezaevinde vefat etti. Akıllarda ise merhum Taha'nın 'Ben babamı cennete sokacağım sözleri' kaldı.

Baba Mehmet Sakallı, STV'ye verdiği röportajda 'Taha'nın bizim için şefaatçi olacağını düşünüyoruz. Taha sık sık seni cennete götüreceğim baba, senden ayrılmayacağım der. İsterseniz kendi ağzından da duyabilirsiniz' demişti. (Videoyu izlemek için tıklayınız)

Taha ise Efendimiz'e (sas) duyduğu muhabbetti anlatarak ailesine şefaatçi olmak istediğini dile getirmişti


<< Önceki Haber 'Seni cennete sokacağım baba' diyordu... Buluştular Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:34:54