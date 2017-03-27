'Seni cennete sokacağım baba' diyordu... Buluştular





'BABA SENİ CENNETE SOKACAĞIM'





Bir kamu kurumunda çalışan Taha'nın babası Mehmet Sakallı ise geçtiğimiz aylarda hizmet hareketine yakın olduğu için tutuklandı. Mehmet Sakallı dün gece Çorum'daki cezaevinde vefat etti. Akıllarda ise merhum Taha'nın 'Ben babamı cennete sokacağım sözleri' kaldı.





Baba Mehmet Sakallı, STV'ye verdiği röportajda 'Taha'nın bizim için şefaatçi olacağını düşünüyoruz. Taha sık sık seni cennete götüreceğim baba, senden ayrılmayacağım der. İsterseniz kendi ağzından da duyabilirsiniz' demişti. (Videoyu izlemek için tıklayınız)





Taha ise Efendimiz'e (sas) duyduğu muhabbetti anlatarak ailesine şefaatçi olmak istediğini dile getirmişti









Yıllar önce Samanyolu TV'de okuduğu 'İnleyen bir Na'yım Ya Resulallah' naatını okuyan ve bu şiirle tüm Türkiye'nin tanıdığı engelli çocuk Taha Sakallı daha sonra vefat etmişti.