Samanyolu Haber /Gündem / İran'dan Türkiye'ye kınama /01 Mayıs 2017 17:58

İran'dan Türkiye'ye kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Türkiye'nin Rojava ve Şengal'e hava saldırılarını değerlendirdi: Merkezi hükümetin izni olmadan diğer ülkelere yapılan herhangi bir müdahale, kınanılacak bir eylemdir.

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İran’dan, Türkiye’nin Rojava ve Şengal’e düzenlediği hava harekâtına kınama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Türkiye’den operasyonları durdurmasını istedi.

TSK’nın operasyonlarını basın toplantısında değerlendiren Kasımi, “Merkezi hükümetin izni olmadan diğer ülkelere yapılan herhangi bir müdahale, kınanılacak bir eylemdir. Uluslararası kurallara aykırı bu eylem, yıkıcı sonuçlara neden olabilir “ ifadesini kullandı. Harekâtın Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumundan sonra yapıldığına da dikkat çeken İranlı sözcü, “Bu tip eylemlerin olmamasını ve durdurulmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Kasımi, Astana’da İran, Rusya ve Türkiye’nin girişimiyle bu ay yeniden yapılacak Suriye müzakerelerine de değinerek, “Türkiye’nin Suriye krizindeki rolünü göz ardı edilemez” dedi. İranlı diplomat, “Suriye konusunda iki ülke görüş ayrılığı içinde olsa da, Türkiye’nin Astana zirvesinde bulunması olumlu ve önemsenecek bir adımdır. Görüş ayrılıkları nedeniyle Astana’yı kapatamayız. Astana süreci daha güçlü şekilde devam etmeli” diye konuştu.

‘IRAKLI KÜRTLERİN AYRILMASINA KARŞIYIZ’

Kasımi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu girişimi hakkında da “Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyoruz. Her türlü bölünmeye karşıyız ve bunu kabul etmeyiz. Irak anayasasında da öngörüldüğü üzere Iraklı Kürtlerin belli hak ve hukukları var, fakat onlar ülkenin toprak bütünlüğüne karşı çıkamaz “ dedi.
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