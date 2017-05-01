Samanyolu Haber /Dünya / 'Avrupa Birliği reform yapmazsa Frexit gelir' /01 Mayıs 2017 17:53

'Avrupa Birliği reform yapmazsa Frexit gelir'

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Macron, Le Pen ile arasında kızışan rekabette puan toplamak için aşırı sağcı söylemlere yanaştı. Macron, "Avrupa Birliği reform yapmazsa 'Frexit' gelir" diyerek AB hakkında görüş ifade etti.

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Fransa'da önümüzdeki Pazar günü ikinci ve nihai turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi Emmanuel Macron AB'nin kendisini yenilemesi gerektiğini, aksi halde kısa sürede 'Frexit' ihtimaliyle yüz yüze gelebileceğini söyledi.

"Ben Avrupa yanlısıyım ve bu seçim kampanyasında Avrupa fikrini ve Avrupa politikalarını savundum çünkü bunun Fransız halkı ve ülkemizin küreselleşme içindeki yeri bakımından önemli olduğuna inanıyorum" diyen Macron buna karşılık halkın AB'nin içinde bulunduğu işlevsizlik durumuna öfkeli olduğunu ve sabrını yitirdiğini söyledi.

BBC'ye konuşan cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron seçilmesi halinde AB'de kapsamlı bir reform için çaba sarfedeceğini belirtti, bu seçimlerin Fransa'nın birlikteki yerini güvence almak için "son fırsat" olduğunu kaydetti.

AB yanlısı merkez bir politikacı olan En Marche (Yürüyüş) hareketinin lideri Macron hafta sonunda cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ile yarışacak.

Marine Le Pen AB'ye tepki duyan kitleleri kazanmaya yönelik bir kampanya yürütüyor ve tıpkı Britanya gibi Fransa'nın da üyeliğinin referanduma sunulacağını vaadediyor.

Le Pen Fransa'nın sınırlarının kontrolünü AB'den geri alma ve ülkeye dışardan göçü azaltma vaadleriyle hem kırsal kesinden hem de işsizliğin yüksek olduğu eski sanayi bölgelerinden destek almayı başarmıştı.

Emmanuel Macron seçim kampanyasında daha önce AB'de bir kişinin Euro Bölgesi Maliye Bakanı olarak atanmasını, bölge ülkelerinin mali politikalarının tam bir uyum içinde olmasını ve bankacılık birliğinin sağlanmasını önermişti.
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