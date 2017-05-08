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AKP'li eski vekil gözaltına alındı
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AKP'li eski vekil gözaltına alındı
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08 Mayıs 2017 09:36
AKP'li eski vekil gözaltına alındı
AKP’nin 24’üncü dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun gözaltına alındı.
Hizmet Hareketine yapılan opersayonlar kapsamında AKP’nin 24’üncü dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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