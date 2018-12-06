Samanyolu Haber /Gündem / İran'da bomba yüklü araçla saldırı: En az üç ölü /06 Aralık 2018 12:33

İran'da bomba yüklü araçla saldırı: En az üç ölü

İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde, bir polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

SHABER3.COM



Devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, "Bu sabah, Çabahar'daki bir polis merkezi yakınlarında bir arabanın içinde bomba infilak etti" açıklamasını yaptı.

Devlet televizyonu haberinde olayı "terör saldırısı" olarak niteledi.

Olayda birçok kişinin de yaralandığı aktarılıyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Çabahar, Afganistan ve Pakistan ile sınırı bulunan Sistan-Belucistan Eyaleti'ne bağlı.

Eyalette Pakistan merkezli Beluci ayrılıkçı gruplar faaliyet gösteriyor. Eyalet aynı zamanda cihatçı gruplar tarafından sınır geçişlerinde kullanılıyor.
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