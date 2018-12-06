İran'da bomba yüklü araçla saldırı: En az üç ölü









Devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, "Bu sabah, Çabahar'daki bir polis merkezi yakınlarında bir arabanın içinde bomba infilak etti" açıklamasını yaptı.





Devlet televizyonu haberinde olayı "terör saldırısı" olarak niteledi.





Olayda birçok kişinin de yaralandığı aktarılıyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.





Çabahar, Afganistan ve Pakistan ile sınırı bulunan Sistan-Belucistan Eyaleti'ne bağlı.





Eyalette Pakistan merkezli Beluci ayrılıkçı gruplar faaliyet gösteriyor. Eyalet aynı zamanda cihatçı gruplar tarafından sınır geçişlerinde kullanılıyor.