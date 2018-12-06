Samanyolu Haber /Gündem / Metin Akpınar: Yolun sonuna geldim /06 Aralık 2018 12:31

Metin Akpınar: Yolun sonuna geldim

Metin Akpınar rol aldığı 'Kafalar Karışık' adlı filmin galasında konuştu.

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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Metin Akpınar, "11 sene ara vermişim. Yaş 78 oldu. Yolun sonu gibi" dedi.

Sosyal medya fenomenleri Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Atakan Özyurt’un başrolünü Metin Akpınar, Perihan Savaş, Erkan Can ve Güven Kıraç gibi usta isimlerle paylaştığı aksiyon komedi filmi ‘Kafalar Karışık’ın galası önceki akşam Maslak Uniq Hall’de yapıldı.

Gösterim öncesi kameraların karşısını geçen oyuncular soruları yanıtladı.

11 yıl aradan sonra setlere dönen Metin Akpınar, “Beni bu film için iki şey ikna etti. 11 sene ara vermişim. Yaş 78 oldu. Yolun sonu gibi. Türkiye’de erkek yaş ortalaması 75.5. Şöyle bir filmde oynayalım, gala yapalım dedim. İkincisi genç sanatçı arkadaşlarımın benimle birlikte olmak istedikleri iletildi. Kırmam imkansızdı. Seve seve beraber olduk" şeklinde konuştu. 
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