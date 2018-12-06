AKP-MHP arasında jestler sürüyor: MHP iki büyükşehirde daha adaylarını çekti

AKP ile MHP arasında pazarlık masasında görüşmeler sürüyor. MHP iki büyükşehirde daha adaylarını listeden çıkardı.





Bu konuda ilk işaret MHP'den geldi. Daha önce açıklanan 100 aday arasından Denizli ve Erzurum çıkarıldı. O isimler Denizli'de adaylığı ilan edilen Ebru Leman Kalkan ve Erzurum'da adaylığı ilan edilen Serdar Sevimli'ydi. Şimdilik, açıklanan 100 isimden 98'i listede kaldı.





BEŞ KENTTE AKP'DEN MHP'YE DESTEK





AKP ile MHP arasında yapılan ortak çalışma çerçevesinde, listeler resmen kesinleşene kadar değişiklik olabileceği de kulislerde konuşulanlar arasında. MHP Adana, Mersin, Manisa, Osmaniye ve Isparta'da adaylarını ilan etmişti. Yerelde ittifak çerçevesinde AKP'nin bu illerde MHP'ye jest yapması ve MHP adaylarını desteklemesi bekleniyor.