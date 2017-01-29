İran'a dokunan savcıların başına aynı şey geldi

Toby Dershowitz, İran'ın Latin Amerika'daki faaliyetleriyle ilgili son derece çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İran'ın yaptıklarını yakalayan Arjantinli bir savcı, intihar süsü verilerek öldürülmüş. Durum Türkiye'de Selam Tehvid dosyasını ve 17 Aralık dosyasını hatırlatıyor. Türkiye'de İran'ın faaliyetlerini yakalayan savcılar öldürülmediler ama işkence edilip hapiste tutuluyorlar.







Arjantin'de de Türkiye'de de İran'a dokunan savcılar yanmış gözüküyor.





İşte Toby Dershowitz'in http://www.defenddemocracy.org'da yayınlanan yazısı:





18 Ocak 2015'te Arjantinli terör savcısı Alberto Nisman, intihar süsü verilmiş bir suikaste kurban gitti. Suikastin amacı, Nisman'ın yürüttüğü soruşturmada elde ettiği delilleri Parlamentoya arz etmesini önlemekti.





Nisman o kadar güçlü deliller elde etti ki 5 üst düzey İranlı yetkili hakkında kırmızı bülten çıkartabildi. 2007'de yayınlanan kırmızı bültenler İranlı yetkililer üzerinde kara leke bırakıyordu. Soruşturma 85 kişinin öldüğü Yahudi Merkezi ile ilgiliydi. Savcı, soruşturmada Cumhurbaşkanı Kirchner ve onun yandaşları aleyhinde tapeler elde etmişti. Tapelerden Kirchner'in, İranlıları aklamak için bir takım ayak oyunlarına giriştiği anlaşılıyordu





Yorucu soruşturmada Savcı Nisman, İranın misyon binaları camiler ve kültür merkezlerini, yerel insanları radikalize etmek ve onları illegal işlerde angaje etmek için kullandığını da ortaya koymuştu. Kirchner ve yandaşlarının 2 senelik baltalama çabalarına ve savcının suikastine rağmen, bir Arjantin mahkemesi savcının topladığı iddiaları incelemeyi kabul etti.





İran ve Arjantin bu olayla ilgili ortak gerçeklik komisyonu kurmuşlar. Tapelere, İranlılarla Kirchner'in, İran'ın bombalamadaki rolünü temizlemek amacıyla bir mekanizma kurdukları da takılmış. Tapelerden birinde olay için bir suçlunun uydurulması konusu bile geçmiş. Suçluyu yerel faşistlerden seçeceklermiş.





2015'in sonlarında seçilen cumhurbaşkanı Macri, İranın kötücül eylemlerinden uzaklaştı ve Nisman'ın ölümü üzerine gitti. Macri, bombalama olayını incelemeye devam ediyor. Arjantinin hukuk sistemi siyasetin etkisi altında. dünyada bu alanda 138 ülkeden 121. sırada. Olayın ortaya çıkartılması hukuk reformlarına bağlı.





İran latin Amerikayı illegal işleri için kaldıraç olark kullanmayı planlıyor. Venezuella'da bunu başarmış. Cumhurbaşkanı yardımıcısı Hizbullahçı yani İrancıymış. Suriyede'ki teröristlere sahte pasaport vs. sağlıyormuş. Peru'da da bir Hizbullah elemanı eylem yapma hazırlığında iken yakalanmış şu an yargılanıyormuş





Bu ve bunun gibi örnekler İran'ın Latin Amerika'yı kendi devrimi için ne kadar bereketli bi alan olarak gördüğünü gösteriyor.





İran'ın, ABD'de kendi kötü emelleri için kriminal grupları kullanabileceğini, bir Amerikalı yetkili de dile getiriyor.





Yazıda; İran'ın uyuşturucu satıcılarıyla iş yaptığını da belirtiyor.