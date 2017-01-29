Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın kararından sonra havayolu şirketleri harekete geçti /29 Ocak 2017 19:54

Trump'ın kararından sonra havayolu şirketleri harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı. Körfez ülkelerine ait büyük hava yolu şirketleri, ABD Başkanı Trump'ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararını uygulamaya başladı

Trump'ın kararından sonra havayolu şirketleri harekete geçti

Körfez ülkelerine ait büyük hava yolu şirketlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararını uygulamaya başladığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Emirates yetkililerinden alınan bilgiye göre, şirket söz konusu yedi ülke vatandaşlarına ABD bileti satılmaması ve vizesi olanların dahi uçaklara binişine izin verilmemesi yönünde talimat verdi. Emirates'in mağdur yolcuların rezervasyonlarını değiştirmeleri konusunda yardımcı olmaya çalıştığı, yeni uygulamadan etkilenen yolcu sayısının ise az olduğu aktarıldı.

Başkent Abu Dabi'deki bir diğer hava yolu şirketi Etihad Airways'ten yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın imzaladığı kararnamenin yürürlüğe girmesiyle, ABD'deki göçmenlik hizmetleri dairelerindeki özel giriş şartlarının değiştirildiği belirtildi. Katar Hava Yolları da dün yaptığı açıklamada, ABD'den yeni kararlarla ilgili bir belge aldıklarını, buna binaen Green Card'ı bulunanlar, Birleşmiş Milletler, NATO, uluslararası örgütler ve hükümet üyeleri için çıkarılan vizeye sahip olanlar dışındaki söz konusu ülke vatandaşlarının ABD'ye yolculuk yapamayacağını kaydetmişti.
<< Önceki Haber Trump'ın kararından sonra havayolu şirketleri harekete geçti Sonraki Haber >>

Belediye otobüsünde dehşet anları

Belediye otobüsünde dehşet anları

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:24:26