Trump'ın kararından sonra havayolu şirketleri harekete geçti

Körfez ülkelerine ait büyük hava yolu şirketlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararını uygulamaya başladığı bildirildi.





Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Emirates yetkililerinden alınan bilgiye göre, şirket söz konusu yedi ülke vatandaşlarına ABD bileti satılmaması ve vizesi olanların dahi uçaklara binişine izin verilmemesi yönünde talimat verdi. Emirates'in mağdur yolcuların rezervasyonlarını değiştirmeleri konusunda yardımcı olmaya çalıştığı, yeni uygulamadan etkilenen yolcu sayısının ise az olduğu aktarıldı.





Başkent Abu Dabi'deki bir diğer hava yolu şirketi Etihad Airways'ten yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın imzaladığı kararnamenin yürürlüğe girmesiyle, ABD'deki göçmenlik hizmetleri dairelerindeki özel giriş şartlarının değiştirildiği belirtildi. Katar Hava Yolları da dün yaptığı açıklamada, ABD'den yeni kararlarla ilgili bir belge aldıklarını, buna binaen Green Card'ı bulunanlar, Birleşmiş Milletler, NATO, uluslararası örgütler ve hükümet üyeleri için çıkarılan vizeye sahip olanlar dışındaki söz konusu ülke vatandaşlarının ABD'ye yolculuk yapamayacağını kaydetmişti.