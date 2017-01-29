Samanyolu Haber /Gündem / Ege’de ikinci Kardak krizi! /29 Ocak 2017 14:25

Ege’de ikinci Kardak krizi!

Yunan botu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalıştı, gergin anlar yaşandı.

SHABER3.COM

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün saat 12.00 sıralarında Kardak Kayalıkları'nı ziyaret etti.  1996 yılında çıkan krizde, Yunan helikopterinin düşmesi sonucu 3 Yunan subayın yaşamanı yitirdiği olayın yıl dönümünde, Kilim Adası’nda anma törenleri düzenlenirken, bir Yunan botu, Genelkurmay Başkanı Akar’ı taşıyan hücum botunun önüne geçti.

GERGİNLİK ÇIKTI AKAR GERİ DÖNDÜ!

DHA’nın haberine göre; Yunan botunun, Orgeneral Akar’ın Kardak’a girmesini önlemeye çalışması gergin anların yaşanmasına neden oldu.  Yarım saat süren gerginlikten sonra Genelkurmay Başkanı Akar, Bodrum’a geri döndü. 
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