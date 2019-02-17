İran Televizyonu, kadın Alman hakemin yönettiği maçı yayından kaldırdı

Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan Bundesliga'nın 22. hafta maçını hakem Bibiana Steinhaus yönetti. Ancak İran'daki devrim yasaları, şort giyen kadınların görüntülerini ve fotoğraflarını televizyondan yayınlamayı yasaklıyor. Bu sebepten dolayı Bundesliga maçlarını yayınlayan IRIB, karşılaşmayı yayınlamama kararını verdi.







Filmlerde, yasak kapsamına giren giysiler taşıyan kadınların oynadığı sahnelerin sansürlenmesinin kolay olduğu ama futbol maçında bunun zor olacağı ifade edildi.





Bibiana Steinhaus, Bundesliga'da futbol maçları yöneten ilk ve tek kadın hakem olarak da tarihe geçti. 40 yaşındaki başarılı hakem, Bundesliga'da sekiz maç yönetti.