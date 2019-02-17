Samanyolu Haber /Dünya / İran Televizyonu, kadın Alman hakemin yönettiği maçı yayından kaldırdı /17 Şubat 2019 19:45

İran Televizyonu, kadın Alman hakemin yönettiği maçı yayından kaldırdı

İran devlet televizyonu IRIB, Bayern Münih ile Augsburg arasındaki maçın hakeminin kadın olması nedeniyle maçı yayından kaldırdı.

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Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan Bundesliga'nın 22. hafta maçını hakem Bibiana Steinhaus yönetti. Ancak İran'daki devrim yasaları, şort giyen kadınların görüntülerini ve fotoğraflarını televizyondan yayınlamayı yasaklıyor. Bu sebepten dolayı Bundesliga maçlarını yayınlayan IRIB, karşılaşmayı yayınlamama kararını verdi.

Filmlerde, yasak kapsamına giren giysiler taşıyan kadınların oynadığı sahnelerin sansürlenmesinin kolay olduğu ama futbol maçında bunun zor olacağı ifade edildi.

Bibiana Steinhaus, Bundesliga'da futbol maçları yöneten ilk ve tek kadın hakem olarak da tarihe geçti. 40 yaşındaki başarılı hakem, Bundesliga'da sekiz maç yönetti.
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