'Erdoğan damada ders versinler diye geceleri eve işadamları ve akademisyenleri çağırıyor'

Halk TV’deki “Türkiye Nereye?” isimli programda konuk olan Erdoğdu, ekonominin gidişatıyla ilgili konuşurken, döviz kurunun 5.20’lere inmesine ilişkin, “Kurun 5.25’ye inmesi sizin mucizeniz değil. Amerikan Merkez Bankası hem parayı topluyor hem faizi arttırıyordu. Şimdi küresel kriz riskiyle büyük bir durgunluk geliyor. Bu şu demek: ‘Bizde 5 şiddetinde bir deprem oluyor. Burada da 3 şiddetinde bir deprem başlarsa bizdeki 8’e çıkar’. Şimdi faiz artırımını biraz ertelediler. Avrupa Merkez Bankası biraz miktardan çekmeyi bırakınca fon arttı ve ondan Türkiye’ye biraz gelmeye başladı. Birinci etkisi bu. İkincisi sanayi çakıldı. Üretim yapılamadığı için döviz talebi yok. Bir de Çin’le ticaret savaşı, Londra’daki Brexit meselesi… Bunlar üst üste gelince kur biraz dengede duruyor. Kur 5.25 ama faiz yüzde 24” dedi.







“Bu pek bir şey anlamıyor, anlatın”





Erdoğdu bu sözlerinin ardından da Albayrak’a Erdoğan’ın isteğiyle ders verildiğini öne sürdü. İddiayı güvendiği bir ismin kendisine anlattığını belirten Erdoğdu, “İstanbul’da sürekli bir dedikodu var. Tayyip Bey sürekli bazı iş adamlarını çağırıyormuş damada ders versinler diye. Marmara Üniversitesi’nden bazı hocalarla, gece geliyorlarmış. Yani dedikoduyu sevmem ama, güvendiğim biri dedi ki ‘Buna (ekonomiyi) verdik ama bu pek bir şey anlamıyor, anlatın’ diye gece 12’den sonra ders alıyormuş. Ama iddia. Duyduğumu söylüyorum. Ders alması iyi bir şey” ifadelerini kullandı.



