Samanyolu Haber /Gündem / İran sınır kapılarını kapattı /15 Ekim 2017 13:23

İran sınır kapılarını kapattı

İran Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre İran, Kuzey Irak'la sınır kapılarını kapattı.

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