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İran sınır kapılarını kapattı
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İran sınır kapılarını kapattı
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15 Ekim 2017 13:23
İran sınır kapılarını kapattı
İran Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre İran, Kuzey Irak'la sınır kapılarını kapattı.
SHABER3.COM
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