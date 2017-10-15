Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Barzani: Askeri seçeneği reddediyoruz ama... /15 Ekim 2017 16:55

Flaş! Barzani: Askeri seçeneği reddediyoruz ama...

Irak Merkezi Hükümeti ile Kürdistan Yönetimi arasında yaşanan Kerkük gerilimi devam ederken, Süleymaniye'nin Dokun İlçesi'nde, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani başkanlığında yapılan toplantı sona erdi.

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“Askeri seçeneği reddediyoruz ama kendimizi savunmaya hazırız”

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu sonrasında bölgede sular ısınıyor. Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Politbüro üyelerinin tamamının katıldığı ‘Kerkük’ gündemli toplantı, 4 saat sürdü.

Toplantının ardından Mesut Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hewrami, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı: “Dukan´da KDP ve PUK (Kürdistan Yurtseverler Birliği) arasında gerçekleşen toplantı sona erdi. Tüm baskılara rağmen ulusal birliğimizi pekiştirmek adına iyi haber: Bölgedeli mevcut açmaza barışçıl bir çözüm getirmeye hazırız. Askeri seçeneği reddediyoruz, ama kendimizi savunmaya hazırız. Ne IKYB nede IKDP tarafından Bağdat ile tek taraflı hiçbir müzakere yapılmayacak. Eğer Bağdat ile herhangi bir müzakere olacaksa tüm Kürdistan taraflarını temsil eden ortak bir delegasyon tarafından yapılacak. IKDP/IKYB referandum sonuçlarını geçersiz sayılması için yapılan tüm talepleri reddeder. Önkoşulları reddeder”.


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