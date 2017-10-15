Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'ten yeni bir hamle /15 Ekim 2017 12:19

Melih Gökçek'ten yeni bir hamle

Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Kadir Topbaş’ı örnek göstererek, görevlerini bırakmalarını istediği belediye başkanlarıyla ilgili muamma sürüyor. Ankara kulislerinde, tartışmalı isimler arasında yer alan Melih Gökçek'in ise bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyor.

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Erdoğan başkanlığındaki son MYK'da, sorunlu başkanlarla ilgili sürecin “ekim sonu, en geç kasım başı”na kadar tamamlanacağı vurgulanmıştı. Erdoğan'ın da, “En geç kasım başına kadar gidecekler” dediği öne sürülmüştü. 

Bu çerçevede önceki günkü AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında gözler katılımcılar arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'daydı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin katılmadığı toplantının ardından Gökçek ve Uğur'un, Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği merakla beklenirken, kulislere bu iki ismin Genel Başkanlık makamının bulunduğu 8. kata çıktıklarına yönelik bir bilgi yansımadı.

YILDIRIM'DAN RİCA ETTİ

Ancak Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre; Gökçek'in, Erdoğan ile görüşmek için Başbakan Binali Yıldırım aracılılığıyla girişimde bulunduğu iddiası konuşulmaya başlandı.

Kulislerdeki son iddiaya göre Gökçek'in, “proje sundum” dediği, ancak Erdoğan'ın Sırbistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “Bu vesileyle ifade ettiğiniz konulara da girme durumu oldu. Bunları konuştuk, görüştük” bilgisini verdiği görüşmeye Yıldırım da katıldı. Gökçek'in, üç belediye başkanıyla ilgili, “istifa edin” talebini açıkça dillendirdiği açıklamaların ardından Gökçek, Yıldırım aracılığıyla bir kez daha Erdoğan'la görüşmek için yeniden harekete geçti.

GERİ ADIM ATMAYACAK

Kulislerde Erdoğan'ın kabul etmesi halinde üçlü görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşebileceği ifade edilirken, parti içinde Erdoğan'ın, “sorunlu” dediği belediye başkanları için geri adım atmayacağı konuşuluyor. Bu çerçevede belediye başkanlarının istifa açıklamaları için “eli kulağında” değerlendirmesi yapılıyor.

İSTİFA ETMEZSE İHRAÇ

Parti kulislerinde Erdoğan'ın net mesajının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin “direnç” göstermeyeceği, parti yönetiminin “istifa et” talebine direndiği öne sürülen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ise tavrını değiştirmemesi halinde hakkında “ihraç” sürecinin başlatılacağı konuşuluyor.
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