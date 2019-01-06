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İran-Irak sınırında deprem
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06 Ocak 2019 17:05
İran-Irak sınırında deprem
İlk gelen bilgilere göre deprem Kerkük'ün güneydoğusunda meydana geldi
SHABER3.COM
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 5.7 olarak duyuruldu.
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