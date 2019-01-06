Baskınların neticesi ne oldu? Pazarda soğan 5 TL









Kasım ayında bir anda kilosu 2 liradan 4 liraya fırlayan soğan AKP iktidarının da dengesini bozmuştu. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız.” sözünün ardından özellikle soğan üretiminin yoğun olduğu bölgelerde depo baskınları yaşandı. ‘Ele geçirilen’ soğanlara el konuldu.









Deposunda soğan bulunan üretici ve tüccarlar ‘hain’ ilan edildi, hedef gösterildi. Erdoğan’ın talimatı üzerine jandarma, polis ve zabıta ekipleri eliyle stoklar resmen sıfırlandı.





Peki o kadar baskın ve tehditlerden sonra soğan fiyatları ne oldu? Düşmedi. Soğanın pazardaki fiyatı hala 5 lira.





Zira fiyatların yükselmesinin nedeni iktidarın iddia ettiği gibi ‘stokçuluk’ değildi. Soğanda ‘küf’ hastalığı olduğu haberleri bu yılın Nisan ayında ortaya çıkmıştı.