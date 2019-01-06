Samanyolu Haber /Gündem / Baskınların neticesi ne oldu? Pazarda soğan 5 TL /06 Ocak 2019 17:02

Baskınların neticesi ne oldu? Pazarda soğan 5 TL

Partili cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla soğan depolarına ardı ardına yapılan baskınlar sonuç verdi! Soğanın kilosu 5 liraya yükseldi!

SHABER3.COM



Kasım ayında bir anda kilosu 2 liradan 4 liraya fırlayan soğan AKP iktidarının da dengesini bozmuştu. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız.” sözünün ardından özellikle soğan üretiminin yoğun olduğu bölgelerde depo baskınları yaşandı. ‘Ele geçirilen’ soğanlara el konuldu.


 
Deposunda soğan bulunan üretici ve tüccarlar ‘hain’ ilan edildi, hedef gösterildi. Erdoğan’ın talimatı üzerine jandarma, polis ve zabıta ekipleri eliyle stoklar resmen sıfırlandı.

Peki o kadar baskın ve tehditlerden sonra soğan fiyatları ne oldu? Düşmedi. Soğanın pazardaki fiyatı hala 5 lira.

Zira fiyatların yükselmesinin nedeni iktidarın iddia ettiği gibi ‘stokçuluk’ değildi. Soğanda ‘küf’ hastalığı olduğu haberleri bu yılın Nisan ayında ortaya çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Baskınların neticesi ne oldu? Pazarda soğan 5 TL Sonraki Haber >>

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:18:36