Samanyolu Haber /Gündem / 'Gelişen piyasalara para yağarken yabancı Türkiye’den kaçtı' /06 Ocak 2019 17:22

'Gelişen piyasalara para yağarken yabancı Türkiye’den kaçtı'

Türkiye ekonomisi için 2018 çalkantılı geçti. Özel sektörü borç yükü altında kalırken yabancı yatırımcı da ülkeden kaçtı.

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Para Analiz’de yer alan habere göre 2018’de, gelişmekte olan ülkeleri yüksek miktarda sıcak para cezbetti. Türkiye ise kur şokunu ağustosta atlatıp aynı ay itibarıyla cari fazla vermesine karşın, bu furyadan hiç yarar görmedi.

Investment Week’e göre 2018’de, gelişmekte olan ülkelerde bono ve tahvilleri gözde değildi. Bu varlık sınıfına yatırım yapan ETF’lerin fiyat hareketinden arındırılmış NVD 4.6 milyar Euro azaldı. GOP hisse ETF’leri 35.4 milyar Euro topladılar. Reuters’e göre, 2 Ocak’ta biten haftada da GOP hisslerine rağbet vardı, ETF’ler 3.3 milyar dolar daha topladı. 

Türkiye piyasaları için ise yabancı yatırımcılar güveninin nerdeyse tümüyle yitirdi değimini kullanabiliriz. Dünya ölçeğinde yüksek TL getiriler ve BİST-100’de MSCI GOP Hisse Endeksine %40’ı aşan F/K iskontolarına rağmen, 2018’in tümünde sıcak para sistemden kaçarken, bu trend Aralık’ta da değişme göstermedi.

BMD’nin sunduğu verilerden öne çıkanlar şöyle:

21-28 Aralık haftasında yurtdışı yerleşik yatırımcılar reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 6 milyon dolar hisse senedi ve 470,9 milyon dolar repo dahil Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı gerçekleştirdi.
BİST100 endeksi 21-28 Aralık tarihleri arasında %1,55 değer kaybederken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi 106 baz puan azaldı.
2018’in başından beri yurtdışı yerleşikler toplam 851,3 milyon dolar hisse senedi ve 959,5 milyon dolarlık DİBS satışı yapmışlardır. Yurtdışı yerleşikler böylelikle 2018 yılında toplam 1.810,8 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirdi.
Son 1 yıllık süre zarfında yurtdışı yerleşikler 903,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 905,7 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirmişlerdir. Toplamda ise menkul kıymet piyasasından 1.809,4 milyon dolar yabancı çıkışı oldu.
Hisse Senedi piyasasında yabancıların payı 28 Aralık itibariyle %65,1 olurken önceki haftada bu oran %64,9 seviyesindeydi. 2017 yılı kapanışında %65,6 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise %65,6 seviyesinde yer almaktaydı.
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