İran’dan korkutan nükleer açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin yaptırımlarının devam etmesi durumunda nükleer anlaşmanın “saatler içinde” biteceğini açıkladı.





İran meclisinde konuşan Hasan Ruhani, “Eğer Amerika, yaptırımları uygulama deneyine devam ederse İran kısa zamanda yanıt verecektir. Bu hafta ya da ay değil saatler içinde olacaktır. Saatler içinde nükleer müzakeresinden önceki durumdan daha karmaşık bir pozisyona gelebiliriz” dedi.





İran P5+1 ülkeleriyle anlaşma yaparak, uluslararası kamuoyuna nükleer silah yapmayacağına dair güvence vermiş, uluslararası temsilcileri İran’daki gelişmeleri izlemek için davet etmiş ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını sağlamıştı.

Ağustos ayının başında Trump’ın imzaladığı yaptırım kararı dünya çapında büyük bir tepki çekmişti. Trump, İran’ın nükleer anlaşmanın ruhuna aykırı davrandığını açıklamıştı.