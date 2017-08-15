Samanyolu Haber /Gündem / ‘Adalet Kurultayı’na hükümetten dört günlük izin çıktı /15 Ağustos 2017 10:34

‘Adalet Kurultayı’na hükümetten dört günlük izin çıktı

CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’na dört günlük izin çıktı.

SHABER3.COM

CHP, kurultayı 26-30 Ağustos tarihlerinde Gelibolu Yarımadası’ndaki Kocadere Kamp Alanı’nda düzenlemeyi planlarken, hükümet kanadından gelen açıklamalar üç günlük izin verileceği yönündeydi.CHP’ye dün ulaşan yanıtta ‘Adalet Kurultayı’na 26-29 Ağustos tarihleri için toplam dört günlük izin çıktığı kaydedildi.

CHP, Zafer Bayramı olan 30 Ağustos’u özellikle istediğini açıklamıştı.

Adalet sekiz başlıkta

Sabah ve akşam oturumlarında konuşulmak üzere sekiz konu belirlendi.

Bunlar mahkemede adalet, devlette adalet, seçimde adalet, geçimde adalet, inançta adalet, eğitimde adalet, yaşamda adalet, medyada adalet başlıkları olacak.

Her oturumda, alanına göre mağdurlar, tanıklar yaşadıklarını anlatacak. Ardından uzmanlar sorunların kaynağını ve çözüm önerilerini masaya yatıracak.

Yürüyüşçülere davetiye

Kurultayda parti kimliği öne çıkarılmayacak. Bundan önce‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan örgütler, siyasiler ve temsilcilerse bizzat çağrılacak. Kurultaya Saadet Partisi, Demokrat Parti, HDP ve Meral Akşener’in katılması bekleniyor.

‘Adalete bir tuğla da sen koy’

Kurultay esnasında Çanakkale il merkezinde tüm katılımcıların desteğiyle ‘Adalet Anıtı’ dikilecek.

Bunun için ‘Adalete bir tuğla da sen koy’ sloganıyla yapılacak anıta katılımcılar isimlerini yazarak tuğla koyabilecek.

Kurultayda katılımcılara sertifika da verilecek. Yine kurultay alanında haksızlık ve adaletsizliğe uğrayanlar ile ‘terör’ mağdurlarının anılacağı bir ‘hafıza sokağı’ oluşturulacak.

Kurultayın sonunda beş gün boyunca yapılan etkinliklerden harmanlanan bir ‘Adalet Manifestosu’ açıklanacak.
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