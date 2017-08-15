Kraliçe tahtı bırakıyor!

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Elizabeth’in yakın çevresine, “Eğer 95 yaşına kadar tahtta kalırsam Regency Act isimli kraliyet yasasını yürürlüğe koymak istiyorum” dedi. Eğer bu yasa işleme konulursa 68 yaşındaki Prens Charles tahta oturabilecek.





Regency Act olarak da bilinen bu hamle, Kraliçe hayattayken en büyük oğluna tahtın yolunu açıyor. İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Express’e konuşan kraliyet ailesi uzmanı Robert Jobson, “Üst seviyede yetkililer bana geçiş hazırlıklarına başlandığını söyledi. Dolayısıyla Charles’ın göreve gelmesi bir olasılık” ifadesini kullandı.





Geçmişte İngiliz basını tahtı oğluna bırakmadığı için bazı kesimlerce eleştirilen Elizabeth Charles’ın da tepkisini çekmişti. Yakın zamanda kraliyet ailesine yakın kaynaklar 1952’de babası 6. George’un ölümüyle tahta çıkan Kraliçe’nin Charles’ın Prenses Diana’dan sonraki eşi Camilla’yı tasvip etmediğine dair iddialar ortaya atmıştı.



