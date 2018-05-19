Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta kesin zafer Sadr koalisyonunun /19 Mayıs 2018 18:07

Irak'ta kesin zafer Sadr koalisyonunun

Irak'taki genel seçimlerden Şii lider Mukteda es-Sadr'ın liderliğindeki koalisyonun birinci çıktığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin kesin sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği koalisyon birinci çıktı.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Daire Başkanı Riyad Bedran, Bağdat'ta komiserlik binasında düzenlediği basın toplantısında, kesin sonuçlara göre ülkede birinciliği Sadr'ın elde ettiğini bildirdi.

Sadr'ın desteklediği Sairun (Reforma Yürüyüş) koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekili kazandı.

Seçimi kazanan Sadr'ın ittifakında, partisi İstikama'nın (Bütünlük) yanı sıra seküler gruplar ile Irak Komünist Partisi de bulunuyor.

FATİH KOALİSYONU 2., İBADİ BAŞKANLIĞINDAKİ NASIR KOALİSYONU 3. OLDU

Bedran, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonunun 47 sandalye ile ikinci, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığındaki Nasır koalisyonunun da 42 sandalye ile üçüncü olduğu bilgisini paylaştı.

Türkmenler ise Kerkük'te 3 sandalye kazandı.

Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 25, Kürdistan Yurtseverler Birliği 17, Goran da 5 sandalye elde etti.

SADR'IN KOALİSYONU HÜKÜMET KURMAK İÇİN ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEDİ

Sadr'ın Sairun Koalisyonu birinci olmasına rağmen hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu elde edemedi.
Bu nedenle ülkede şimdi bir koalisyon hükümeti belirmek için görüşmeler başlayacak.

HEM ABD HEM İRAN KARŞITI

Ülkedeki ABD varlığına ve etkisine muhalif olan Sadr'ın, seçimin galibi olan hareketin lideri olmasına karşın aday olmaması nedeniyle başbakan da olmayacak.

Ancak yeni hükümetin kuruluşunda önemli bir etkisinin olacağı değerlendiriliyor.

Sadr hem ABD hem de İran karşıtı bir siyasetçi olarak bu iki ülkenin de destek vermediği bir isimdi. Milliyetçi din adamı Mukteda Es Sadr, Irak'taki ABD güçlerine karşı iki ayaklanmaya liderlik etmişti.

Mevcut Başbakan İbadi'nin seçim yenilgisinde kamudaki yolsuzluklara karşı oluşan memnuniyetsizliğin baş rol oynadığı değerlendiriliyor. Sadr önderliğindeki koalisyon yolsuzlukla mücadele temelinde bir kampanya yürüttü
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