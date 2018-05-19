Samanyolu Haber /Dünya / Grozni'de kiliseye saldırı: 3 ölü /19 Mayıs 2018 18:02

Grozni'de kiliseye saldırı: 3 ölü

Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de militanların bir kiliseye saldırısında 2'si polis 1'i sivil 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

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Çeçenistan emniyet teşkilatından bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de Aziz Mikail Kilisesi'ne 4 militanın gerçekleştirdiği saldırı sırasında 2 polis görevlisinin ve kilisede bulunan bir sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.
Yetkili, "Bir grup militan Grozni'deki Aziz Mikail Kilisesi'ne girme teşebbüsünde bulundu. Saldırganları etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen operasyon sırasında 2 polis görevlisi hayatını kaybetti. Bu kişiler Çeçenistan'da görevli olarak bulunuyordu. Ayrıca kiliseye gelen bir sivil de hayatını kaybetti" diye konuştu.

4 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sırasında 2 polis görevlisininse yaralandığı kaydedildi. Yetkili, tüm militanların öldürüldüğünü ifade etti.

Daha önce Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamasında 4 militanın ayin için gelen sivilleri rehin almak amacıyla Grozni'nin merkezinde bulunan Aziz Mikail Kilisesi'ne girmeye çalıştıklarını, bunun üzerinde güvenlik güçlerinin beklemeksizin düzenledikleri operasyonda 4 militanın da öldürüldüğünü, yaralanan bir polis görevlisinin kurtarılamadığını, bir sivilin de yaralandığını açıklamıştı.

Güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemeler yaptığı bildiriliyor.
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