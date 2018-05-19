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Samanyolu Haber
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Kültür
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Zindandaki çocukları müzikle anlattı
/
19 Mayıs 2018 18:19
Zindandaki çocukları müzikle anlattı
Süvari Öztürk'ün 'Enkaz' parçası Türkiye'de yaşanan ağır zulüm ve hukuksuzluklara kendi penceresinden müzikle ışık tutuyor
Süvari - Enkaz
Söz ve müziğinin Süvari Öztürk'e ait olduğu Enkaz parçası klibinde haksızlıklar ve hukuksuzluklar vurgulanıyor
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