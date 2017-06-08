Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter’in babası serbest bırakıldı /08 Haziran 2017 02:46

Enes Kanter’in babası serbest bırakıldı

NBA'da oynayan Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Enes Kanter’in babası serbest bırakıldı

Emniyetteki soruşturması tamamlanan Prof. Dr. Mehmet Kanter, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kanter, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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