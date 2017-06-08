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Enes Kanter’in babası serbest bırakıldı
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Enes Kanter’in babası serbest bırakıldı
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08 Haziran 2017 02:46
Enes Kanter’in babası serbest bırakıldı
NBA'da oynayan Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Emniyetteki soruşturması tamamlanan Prof. Dr. Mehmet Kanter, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kanter, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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