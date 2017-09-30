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Irak ve İran'dan IKBY kararı
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30 Eylül 2017 15:06
Irak ve İran'dan IKBY kararı
Bağdat sınır kapılarının Bölgesel Kürt Yönetimi'nden merkezi yönetime devredilmesini istiyor.
SHABER3.COM
Bağdat'ın Bölgesel Kürt Yönetimi'nden merkezi yönetime devredilmesini istediği Irak ile İran arasındaki ortak sınır kapılarında iki ülke ordusu askeri tatbikat düzenleme kararı aldı.
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