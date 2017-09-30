Samanyolu Haber /Gündem / Burdur cezaevinde sakıncalı uygulama /30 Eylül 2017 15:12

Burdur cezaevinde sakıncalı uygulama

Burdur’da hizmet hareketine yakın olduğu iddiasıyla tutuklu bulunanların yanına uyuşturucu, cinayet, hırsızlık gibi adi suçlardan tutuklu olan kişiler konuldu. Aileler tedirgin.

SHABER3.COM

Burdur’da cemaat soruşturmasından tutuklu olanlara yönelik yapılan haksız uygulamalar devam ediyor. Görüş günlerinin kısıtlanması, avukatla görüşmede sınırlamaya gidilmesi, cezaevi görevlilerinin cemaat soruşturmalarından tutuklu olanlara yönelik işkence ve kötü muamelede bulunmasının yanı sıra âdi suçlardan mahkûm olmuş kişiler cemaat soruşturmalarından tutuklu olanların yanına konuldu.

Burdur'daki uygulama ailelerde tedirginliğe yol açarken hukuken de bunun altyapısı bulunmuyor.

Magduriyetler.com'da yer alan habere göre İstanbul, Ankara illerini de içine alan pilot bir uygulamaya gidildiği öğrenilen cezaevlerinde bu şekilde birçok mahkûmun hayatı tehlikeye atılıyor.

Uyuşturucu madde kullanma/satma, cinayet, hırsızlık gibi ağır cezalardan hüküm giymiş mahkûmlarla öğretmen, polis, doktor, esnaf gibi meslek kollarından cemaat soruşturmasında tutuklanan kişilerin aynı koğuşlara konması tutuklu aileleri ve yakınlarını endişeye sevk ettiği belirtiliyor
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