Samanyolu Haber /Dünya / Irak ile İran arasında ‘Kerkük petrolü’ anlaşması: Günlük 30 ila 60 bin varil /10 Aralık 2017 01:47

Irak ile İran arasında ‘Kerkük petrolü’ anlaşması: Günlük 30 ila 60 bin varil

Irak Kerkük petrollerinin İran’a taşınması konusunda anlaşma imzalandığı ve petrol ihracatının yakında başlayacağı bildirildi.

Irak ile İran arasında ‘Kerkük petrolü’ anlaşması: Günlük 30 ila 60 bin varil

Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, “Kerkük petrollerinden, günlük 30 ila 60 bin varil petrolün İran’a ihraç edilmesi için iki ülke arasında anlaşma imzalandı” ifadelerine yer verdi.


Iraklı bakan, anlaşmanın Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile İran tarafı arasında imzalandığını belirtti.

SOMO Genel Müdürü Ala Yasiri de, “Bu anlaşma Irak’a Kerkük petrolleri ihracatı için yeni bir kapı eklemiş olacak. Petrol ihracatı yakında başlayacak” dedi.

Kerkük Bağdat’a geçmişti

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) 25 Eylül’de yaptığı bağımsızlık referandumuna karşılık olarak Irak ordusu Kerkük’e harekat başlatmış, 16 Ekim’de bölgeyi tamamen ele geçirmişti.

Irak ordusunun düzenlediği harekat sonrasında, üç yıldır KBY kontrolünde bulunan zengin petrol yatakları da Bağdat’ın eline geçmişti.

Irak hükümet güçlerinin Kerkük ve ülkenin kuzeyindeki diğer petrol sahalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından, Kerkük’ten petrol sevkiyatı ekim ortasında durmuştu.

Son olarak, Irak’ın ‘yakın gelecekte’ günlük 30 bin varil ham petrolü Kerkük’ten İran’ın Kermanşah rafinerisine sevk etmeye başlayacağı belirtilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Irak ile İran arasında ‘Kerkük petrolü’ anlaşması:... Sonraki Haber >>

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

TRT "İsrail'in başkenti Kudüs" dedi ortalık karıştı

TRT

Cahiliye döneminde bile böyle zulüm yoktu

Cahiliye döneminde bile böyle zulüm yoktu

Biz buyuz !

Biz buyuz !

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Eren Erdem: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...

Eren Erdem: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...

Onlar, fedakar insanlar, kahraman insanlar!..

Onlar, fedakar insanlar, kahraman insanlar!..

Türkiye İran'ın parasına el koydu...

Türkiye İran'ın parasına el koydu...

Polis doğumhane kapısında bekliyor

Polis doğumhane kapısında bekliyor

Türkiye cezaevlerindeki bebeklere uzaklardan destek

Türkiye cezaevlerindeki bebeklere uzaklardan destek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:46:32