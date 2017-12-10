Irak ile İran arasında ‘Kerkük petrolü’ anlaşması: Günlük 30 ila 60 bin varil

Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, “Kerkük petrollerinden, günlük 30 ila 60 bin varil petrolün İran’a ihraç edilmesi için iki ülke arasında anlaşma imzalandı” ifadelerine yer verdi.









Iraklı bakan, anlaşmanın Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile İran tarafı arasında imzalandığını belirtti.





SOMO Genel Müdürü Ala Yasiri de, “Bu anlaşma Irak’a Kerkük petrolleri ihracatı için yeni bir kapı eklemiş olacak. Petrol ihracatı yakında başlayacak” dedi.





Kerkük Bağdat’a geçmişti





Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) 25 Eylül’de yaptığı bağımsızlık referandumuna karşılık olarak Irak ordusu Kerkük’e harekat başlatmış, 16 Ekim’de bölgeyi tamamen ele geçirmişti.





Irak ordusunun düzenlediği harekat sonrasında, üç yıldır KBY kontrolünde bulunan zengin petrol yatakları da Bağdat’ın eline geçmişti.





Irak hükümet güçlerinin Kerkük ve ülkenin kuzeyindeki diğer petrol sahalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından, Kerkük’ten petrol sevkiyatı ekim ortasında durmuştu.





Son olarak, Irak’ın ‘yakın gelecekte’ günlük 30 bin varil ham petrolü Kerkük’ten İran’ın Kermanşah rafinerisine sevk etmeye başlayacağı belirtilmişti.