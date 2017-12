Avrupa'da döner bitecek mi?

Çalışmada, vücudun doğal fosfatın sadece % 40 ila 60'ını sindirebildiği, ancak katkı maddesi olarak kullanılan fosfatın sindirim oranının çok daha yüksek olduğu vurguladı.

"Fosfat katkı maddeleri kaygılandırıcı ve sağlığa olumsuz etkilerine şu ana dek çok dikkat edilmemiş olabilir" uyarısı da yapıldı.

İşlenmiş et ürünlerinde, normal ete kıyasla yaklaşık yüzde 70 daha fazla fosfat bulunuyor.

Katkı maddeleri neden kullanılıyor?

Fosfat eti bir tutkal gibi bir arada tutuyor. Böylece döner şişe geçirildiğinde dağılmıyor.

Su aynı zamanda, genelde kuzu eti olan etin daha eşit bir şekilde pişirilebilmesi anlamına geliyor.

Fosfat aynı zamanda, et, balık, peynir ve meşrubatlarda asit dengesini korumada kullanılıyor.

Aynı zamanda etin suyunu kaybetmesini önlediğine inanılıyor.

Acak İngiltere'nin Burton on Trent kentindeki Veli Kebap'ın sahibi Halil Ahmet, etin suyunu tutmanın aslında kötü bir fikir olduğu görüşünde.

Ahmet "Et suyun salmazsa lastik gibi olur ve ne kadar çok fosfat koyarsanız et o kadar lastikleşir. Biz çok az fosfat kullanıyoruz, her 10 kilo ete bir gram" dedi.





Bu durum kebapçılar için ne anlama geliyor?





Aslında kimse dönercileri yasaklamayı planlamıyor ancak dönerin üretilme biçimi değişmek zorunda kalabilir.

AB'deki dönerin yüzde 80'i Almanya'da üretiliyor ve sektör 110 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Alman Hristiyan Demokrat AP üyesi Renate Sommer, Facebook'taki açıklamasında yasa tasarısını "saçmalık" diye tanımladı.

Renate Sommer'e göre, ortalama bir AB vatandaşı bir yıl boyunca yediği dönerden aldığı fosfatın tamamını zaten 1,5 litre kola içtiğinde alıyor.

Sommer, dönercilerin eti bir arada tutabilmek için fosfattan başka seçeneği olmadığını da vurguluyor.

Ancak Halil Ahmet de satılan tüm dönerlerin standartlara uygun olması için ulusal denetim kurumlarının daha iyi çalışması gerektiğini söylüyor.

Ahmet, "Kontroller kesinlikle yeterli değil. Diğer üreticilerin kurallara uymamasını şikayet ettik. Konuya bakacaklarını ama yeterli sayıda denetçileri olmadığını söylediler" diyor.