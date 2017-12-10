Avrupa'da döner bitecek mi?

Son günlerdeki gazete manşetleri, bu Türk yemeğinin geleceği konusunda çok rahatlatıcı değil.



"Döneri kaybediyor muyuz?" "Dürüm aşkına" gibi manşetler atılırken, Alman Bild gazetesi "Bu dönerin sonu olabilir!" başlığıyla çıktı.

Tüm bunların nedeni Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gelecek hafta yapılacak bir oylama.

AP üyeleri, sağlık uyarılarının ardından ette sıklıkla kullanılan katkı maddesi fosfatın kontrolünü artırmayı tartışacak.

Ancak durum, döner tutkunları için düşünüldüğü kadar kötü değil.





AB'deki tartışmanın nedeni ne?





Teknik olarak fosfat katkı maddesinin dönerde kullanılması zaten yasak, ancak donmuş etlerde sıklıkla kullanılıyor ve AB genelinde bu kural sıkı uygulanmıyor.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, fosfat kullanımını serbest bırakmak ve denetlemek istiyor. Sosis gibi bazı diğer işlenmiş etlerdeki durum da bu.

Ama AP'deki gruplardan Sosyalistler ve Yeşiller, Komisyon'un bu hamlesini engellemek için bir tasarı hazırladı.

Tasarı geçerse, döner büyük ihtimalle daha sıkı bir şekilde denetlenecek.



