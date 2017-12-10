Almanya'da bir köy açık artırmayla 140 bin euroya satıldı

Almanya’nın Brandenburg eyaletine bağlı bir köy, açık artırmayla 140 bin euroya satıldı., Brandenburg eyaletindeki Alwine isimli köyün, 125 bin eurodan açık artırmaya çıkarıldığı ve bugün yapılan müzayedeyle 140 bin euroya satıldığı bildirildi. Köyle beraber 9 konut, bir köy sokağı ve bir miktar ormanlık alanının yeni sahibi olan kişinin teklifi telefonla verdiği ve kimliğinin gizli tutulduğu belirtildi.

Başkent Berlin'e 150 kilometre uzaklıktaki köyde 20 kişinin yaşadığı ve birçok evin boş olduğu bilgisi paylaşılırken köyde alışveriş imkanının bulunmadığı ve çevredeki tek otobüs hattının ise köyde durmadığı kaydedildi. Müzayedeye Hindistan dahil dünya genelinde ilgi gösterildiğini ancak sadece tek bir kişinin teklif verdiği öğrenildi.





KÖY MUHTARI KROLL: DİLEĞİMİZ EN AZINDAN EVLERİN ONARILMASI





Açık artırmada hazır bulunan ve köyden sorumlu Domsdorfs Muhtarı Peter Kroll ise evlerin bakıma ihtiyacı olduğunu ve satın alan kişinin köylüler için iyi bir şeyler yapmasını umduklarını dile getirdi. Yaklaşık 2 milyon euroluk bir masrafla köydeki evlerin onarılabileceğini dile getiren Kroll, "Dileğimiz, en azından evlerin, yerleşim bölgelerinin onarılmasıdır. Evler çatıdan bodruma kadar yenilenme ihtiyacı duyuyor" ifadelerini kullandı.