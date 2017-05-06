Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: Aslında bir Hayır partisi kuruldu /06 Mayıs 2017 12:04

Akşener: Aslında bir Hayır partisi kuruldu

MHP'li muhaliflerin liderlerinden olan Meral Akşener, referandum sonrası Demokrat Parti'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

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Parti hazırlıkları konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi esasında bir ‘hayır partisi’ kuruldu. Esas olan ‘hayır partisinin’ mensuplarının ne istediğidir. Onlarda gördüğüm kadarıyla şunu istiyor, bir birleriyle kavga etmeyin, bu bloku muhafaza edin ve arttırarak devam edin. Ama öncesinde bu gayretin, işinden olmak pahasına ‘hayır’ kampanyasına birey olarak dahil olanlar var. Çeşitli tehditlerle karşılaşan insanlar oldu. Buna rağmen hayır oyu için çalıştılar. Bizim vazifemizdi. Ama o kadar ağır baskı uygulandı ki o bireylere en çok onlara teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bütün bu insanların oluşturduğu bir hayır partisi oluştu hepimizi tanzim eden. Dolayısıyla bu ‘hayır’ cephesinin bizden beklediği bir şey de seçim güvenliğini sağlamak için kurulan YSK’nın seçim güvenliği konusunda görevini doğru yapmamış olmasının Türkiye’de yarattığı tahribattır. Görüyoruz ki hukukun üstünlüğü önemli. Hukuk adalet olmadan demokrasi gelmiyor. Köklü bir siyasi partinin genel başkanı olmasına rağmen Sayın Genel Başkanın programları sabote edildi. Benim programlarım sabote edildi ve biz bunların hepsini kabul ederek yol yürüdük. Esasında bu dediğiniz hayır cephesi bu mutabakatı oluşturdu. Esas olan ‘hayır’ cephesinin haklarını hukukunu muhafaza ettirmek, hukuk için mücadele etmek. Hukuk olmayınca hürriyet yok, hukukun üstünlüğü olmayınca demokrasi yok, hukukun üstünlüğü olmayınca liyakat yok, hukukun üstünlüğü olmayınca nefes almaya imkan yok. Bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz."
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