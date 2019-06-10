Samanyolu Haber /Gündem / İnternete zincir: İki gazete daha yasak! /10 Haziran 2019 00:19

İnternete zincir: İki gazete daha yasak!

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington Post ve İngiltere'nin Guardian gazetelerinin internet sitelerine erişim engeli getirdi.

SHABER3.COM

South China Morning Post gazetesinin sansür uygulamalarını takip eden "Greatfire.org" internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Washington Post ve Guardian'ın internet siteleri, Pekin yönetiminin "Büyük Ateş Duvarı" adını verdiği ve web üzerindeki belirli alan adlarına erişim engeli getiren merkezi yazılımın filtrelediği uluslararası yayınlar arasına katıldı.     

Haberde her iki internet sitesine de hafta sonundan itibaren ülke içinde erişilemediği belirtildi.     

ARTAN SANSÜR GİRİŞİMLERİNİN UZANTISI

Çin makamları konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, söz konusu tedbirin 4 Haziran 1989'da Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı gösterilerin kanlı şekilde bastırılmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla artan sansür girişimlerinin bir uzantısı olduğu tahmin ediliyor.     

ABD yayın kuruluşu CNN çalışanları, Tiananmen olayları sebebiyle hazırladıkları dosya haber sebebiyle hafta içinde web sitelerine erişim engeli getirildiğini duyurmuştu.     

Yetkililer popüler mesajlaşma uygulaması ve sosyal medya platformu WeChat de Tiananmen hakkında anahtar sözcüklerin ve fotoğrafların kullanılmasını yasakladı.

YASAKLANAN SİTELERE VPN İLE ERİŞMEK MÜMKÜN DEĞİL
    
Çin, "Büyük Ateş Duvarı" yazılımıyla internette 10 binden fazla alan adına erişim engeli getirirken, söz konusu engelli sitelere özel sanal ağ sunuculardan (VPN)  erişilmesini de engellemek üzere kapasitesi giderek gelişen yapay zeka algoritmalarıyla geliştiriyor.     

ÇİN'DE HANGİ SİTELER YASAK?

*Bloomberg
*The New York Times
*Reuters
*The Wall Street Journal 
*Facebook
*Twitter
*YouTube
*Whatsapp 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnternete zincir: İki gazete daha yasak! Sonraki Haber >>

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:58:52