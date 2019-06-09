[FLAŞ] Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanı Tokayev

Kazakistan’da eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in desteklediği iktidar partisinin adayı Kasım Cömert Tokayev açılan ilk sandık sonuçlarına göre oyların yüzde 70’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev, 9 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.



PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI



Ülkede 30 yıldır iktidarda olan Nursultan Nazarbayev’in istifasının ardından yapılan erken seçim, demokratik şartlar altında yapılmadığı gerekçesiyle protesto ediliyordu.

Kazakistan’da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini protesto eden kişiler gözaltına alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Marat Kozhayev gazetecilere verdiği demeçte başşehirde düzenlenen izinsiz protestolarda yasalar ve düzenin korunması amacıyla yaklaşık “500 radikal fikirli unsurun” gözaltına alındığını söyledi.

KASIM CÖMERT TOKAYEV KİMDİR?





Sovyetler Birliği (SSCB) Dışişleri Bakanlığı'nda 1975'te çalışmaya başlayan ve Singapur'daki SSCB Büyükelçiliğinde diplomat olarak kariyerine başlayan Kasım Cömert Tokayev, SSCB'nin Dışişleri Bakanlığında farklı kademelerde görev aldı.





1992'de Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Tokayev, 2 yıl sonra Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.





Tokayev, Mart 1999'da Başbakan Yardımcısı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kararnamesi ile 7 ay sonra Kazakistan Başbakanı oldu.





Kazakistan'ın 2'nci cumhurbaşkanı olarak seçilen Kasım Cömert Tokayev, Kazak dilinin Kiril alfabesinden Latin alfabesine dönüştürülmesina öncülük etmişti.







KAZAKİSTAN SENATOSU BAŞKANI OLDU





2002'de başbakanlıktan istifa eden Tokayev, Dışişleri Bakanı olarak 2007'ye kadar görev yaptı. Tokayev, bu görevinin ardından Kazakistan Senatosu Başkanı oldu.





Dışişleri Bakanlığı döneminde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda aktif rol oynayan Tokayev bu yönde yapılan bazı anlaşmalara imza koydu.





Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda önemli görevler üstlenen Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, BM Cenevre Ofisi'nde Genel Müdür, BM Silahsızlanma Konferansı Genel Sekreter Özel Temsilcisi görevlerinde bulundu.





Tokayev, Kazakça, Rusça, İngilizce, Çince ve Fransızca biliyor.





LATİN ALFABESİNE GEÇİŞİ DESTEKLEDİ





Kazak dilinin Kiril alfabesinden Latin alfabesine dönüştürülmesinin destekçilerinden olan Tokayev, uyuşturucu satıcılarının ömür boyu hapis veya idam cezasına kadar sert şekilde cezalandırılmasını önermişti.





Tokayev, bu faaliyetleri terörizm ile eş değer olarak tanımlamıştı.





Ayrıca Tokayev, Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili entegrasyondan yana yaklaşımları ile biliniyor.