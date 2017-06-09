Samanyolu Haber /Gündem / İnternet devi satıldı.... /09 Haziran 2017 17:07

İnternet devi satıldı....

ABD’li internet hizmetleri şirketi Yahoo’nun Verizon’a satılmasını onayladı. Satış bedeli 4.4 milyar dolar.

İnternet devi satıldı....


Bilişim sektöründe son yılların en büyük satış işlemi gerçekleşti. Yahoo, ABD’nin en büyük iletişim şirketi Verizon’a satıldı. Yahoo’dan yapılan açıklamada, şirketin Verizon’a 4,48 milyar dolara satılmasının Yahoo hissedarları tarafından onaylandığı bildirildi. Açıklamada, satış anlaşmasının 13 Haziran’da tamamlanmasının planladığı kaydedilirken, anlaşmanın ardından Yahoo’nun yeni isminin “Altaba Inc.” olacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamanın ardından, Yahoo’nun New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10,2 primle günü tamamlarken, Verizon’ın hisse başına değeri yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Anlaşma, Yahoo’nun sahip olduğu nakitle Çinli e-ticaret devi Alibaba Group’taki yüzde 15 hissesini, Yahoo Japonya’daki yüzde 36’lık hissesini ve çekirdek olmayan patentlerini kapsamıyor.
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