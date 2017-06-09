May Kraliçe'den hükümet kurma izinini aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda çoğunluğu kaybettiği genel seçimler sonrasında huzuruna çıktığı Kraliçe II. Elizabeth'ten hükümeti kurma izinini aldı. May, Kraliçe ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, kurulacak yeni hükümetin "güven" vereceğini ve Birleşik Krallık'ı içinde bulunduğu zor günlerden çıkaracağını söyledi.





May ayrıca, halkın iradesi yönünde davranarak İngiltere’nin AB’den ayrılmasını hayata geçireceğini vurguladı. Brüksel‘in önerdiği doğrultuda 19 Haziran'da Birlik’ten ayrılma görüşmelerini başlatmak isteyen İngiltere Başbakanı, kurulacak yeni hükümetin 10 gün içinde başlayacak müzakerelerde ülkenin süreçten başarılı bir biçimde çıkması için kararlılık sergileyeceğini söyledi.





Brexit müzakerelerinde elini kuvvetlendirmek ve parlamentoda sandalye sayısını artırmak için gittiği erken seçimlerde sahip olduğu parlamento çoğunluğunu yitiren May'in, 10 milletvekili çıkaran Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi'yle (DUP) koalisyon kurma ihtimali bulunuyor.





Oy sayımının büyük ölçüde tamamlandığı seçimlerde May'in partisi 650 sandalyeli parlamentoda 318 sandalye kazandı. Bu da May'in 12 sandalye kaybettiğini gösteriyor. Çoğunluğu kazanmak için 326 sandalye gerekiyordu. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 29 sandalye daha kazanarak parlamentodaki sandalye sayasını 261’e çıkardı.





Azınlık hükümeti mümkün mü?





İngiliz medyasında yer alan haberlere göre May, Demokratik Birlik Partisi’nin (DUP) dışarıdan desteğinde bir azınlık hükümeti kurmak istiyor. Ancak azınlık hükümetinin gündemdeki AB’den ayrılma süreci nedeniyle son derece zor bir hükümet formülü olacağına dikkat çekiliyor.





İngiltere'nin AB'den ayrılma şartlarını belirleyecek son derece karmaşık müzakerelerin başlamasına sadece 10 gün kala alınan bu sonuç, hükümeti kimin oluşturacağı ve Brexit müzakerelerinin ne amaçla yürütüleceği konusunda da belirsizlik oluşturuyor.





May bir sonraki seçimler 2020 yılında yapılacak olmasına rağmen yedi hafta önce erken seçim kararı almıştı. Bu kararı aldığında May'in seçimlerden güçlü bir şekilde çıkacağı tahmin ediliyordu.