Avrupa Konseyi'nden yeni HSK'ya eleştiri

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği: Yargı bağımsızlığı sağlanamaz





Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, yeni HSK'nın göreve başlamasıyla birlikte açıklama yaptı.

"Yargı bağımsızlığı sağlanamaz" denilen açıklamada, yeni oluşan HSK'ya atanma biçim ve yöntemin yargı bağımsızlığına uymadığı Avrupa kriterlerinin dışında kaldığı belirtildi. Yapılan açıklamada siyasetin yargı üzerinde etkili olacağı vurgulanırken, yeni HSK'nın kararlarının dikkatle takip edileceği de söylendi. Diğer yandan, kurulun oluşumu ve seçilme biçimi ile yargıçların bağımsızlığını koruyamayacağının da altı çizildi.

Yeni HSK göreve başladı



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni üyeleriyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı. HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Yılmaz, 1. Daire Başkanlığına ise Halil Koç seçildi.

TBMM tarafından ilk kez seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanı Bozdağ'ın başkan ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in doğal üye olduğu yeni HSK göreve başladı.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

HSK Genel Kurulu'nun ilk toplantısında üyelerin dairelere dağılımı, daire başkanları ve HSK Başkanvekili seçimi yapıldı.

Buna göre, 1. Daire Başkanlığına Halil Koç, üyeliklere Kenan İpek, Yaşar Şimşek, Mehmet Akif Ekinci, Hüseyin Şahin ve Hamit Kocabey seçildi.

HSK Başkanvekilliğine ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Yılmaz getirilirken, 2. Daire, Alp Arslan, Mehmet Ademoğlu, Cafer Ergen, Songül Yazar, Ali Cengiz Köseoğlu'ndan oluştu.

Anayasa değişikliğiyle iki daire halinde çalışması kararlaştırılan HSK'da, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesinin görevleri ise 1. ve 2. Daire arasında paylaştırıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararının 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından anayasa değişikliğinde yer alan yüksek yargıyla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girmişti.

Anayasa değişikliğiyle, 22 üye ve üç daireden oluşan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısı değişmiş, düzenlemeyle HSYK'nın adı "Hakimler ve Savcılar Kurulu" olmuştu. HSK'nın, genel kurul ve iki daire halinde 13 üyeyle çalışması kararlaştırılmıştı.

ÜYELER TBMM VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN SEÇİLDİ

Değişiklikten önceki düzenlemede olduğu gibi Adalet Bakanı kurulun başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun doğal üyesi sayılmıştı.

TBMM tarafından Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek, Yargıtay üyeleri Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Danıştay Üyesi Cafer Ergen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey, Avukat Songül Yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ile kurulun eski üyeleri Mehmet Yılmaz, Halil Koç HSK üyesi seçilmişti.