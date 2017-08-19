İnsanlar artık Cuma'ya gitmiyor, siyasi propaganda camiden soğuttu

Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meral Akşener önderliğinde kurmaya hazırlandıkları yeni partiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk gazetesinden Saliha Çolak’ın sorularını yanıtlayan Halaçoğlu, özetle şunları söyledi:





EYLÜL, OLMAZSA EKİM: Ülkenin birtakım sorunlarını çözecek projelerin hazır olması gerekiyor. Genel merkez tüzüğün hazırlanması… Kurucular kuruluyla ilgili çok önemli gelişmeler, kişiler var ama daha geniş bir kitle ile temas var. Önümüzdeki eylül olmasa da ekim ayında ortaya çıkacak parti.





CAMİLER PROPAGANDA MERKEZİ HALİNE GETİRİLDİ: İnsanlar artık cuma namazına gitmek istemiyor, siyasi propaganda merkezi haline getirildi camiler. Bundan kurtulacak bir yol lazım. “Bu alternatiftir” diye güvenilecek bir siyasi yapıya şiddetle ihtiyaç var. Başta Meral Hanım olmak üzere bütün arkadaşlar rüzgâr almış durumda. Bir siyasi oluşum beklentisi var. Bu yapı kendisini “Sağcı”, “Solcu” diye nitelendirmeden, milli refleks halinde düşünüyor.





DEFOLU GİREMEZ: Kurucular kurulunu gördüğünüzde, “Her kesim temsil ediliyor” diyeceksiniz. Bazı ilkelerden asla taviz vermeyeceğiz; dürüstlük. Defosu olmasın. Bundan taviz vermeyiz. Yolsuzluk gibi… Onları istemiyoruz. Cumhuriyet’in temel değerlerine aykırı tavır içinde insan istemiyoruz. Atatürk’e, Cumhuriyet’e sahip çıksın. Dini de siyasete alet edecek durumda olmasın ama inancımızın değerini bilsin. Partilerde siyaset yapanların yanı sıra partilere girmemiş kişiler de var. Küskünler partisi olmayacak. “Biz” diyoruz, “Ben” demiyoruz. Egolarımızı, nefsimize yönelik arzu ettiklerimizi bir kenara bırakıyoruz. Bizi kimse, ‘şucu bucu’ diye nitelendirmesin.





İSTERSEK 500 BİN İMZA TOPLARIZ: (Meral Akşener’in aday gösterilmesiyle ilgili olarak) İstersek, 300 bin, 500 bin imza da toplarız.





İLK TURDA: (Muhalefet tek aday üzerinde uzlaşabilir mi?) Hedefimiz ilk turda Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmak. Halkın büyük çoğunluğunun bu yeni oluşuma destek vereceğini, Cumhurbaşkanı’nı ilk turda seçeceğimizi düşünüyorum. CHP’nin de milliyetçi oku var, temel değerlerine sahip çıkan şeyi var ama halkımızın bu konuda geçmiş dönemdeki hatayı görerek, bir kişiye oy vereceğini düşünüyorum.



