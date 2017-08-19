Samanyolu Haber /Gündem / Artık çok geç... Bilinci kapanan Tutuklu Yargıtay üyesi tahliye edildi /19 Ağustos 2017 10:03

Artık çok geç... Bilinci kapanan Tutuklu Yargıtay üyesi tahliye edildi

Yargıtay Üyesi Mustafa Erdoğan'ın tutuklama kararı kaldırıldı. 9 gündür bilinci kapalı olan Erdoğan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

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Yaklaşık 9 gündür bilinci kapalı şekilde uyutulan Yargıtay Üyesi Mustafa Erdoğan’ın tutuklama kararı kaldırılarak tahliye edildi.

Sağlık durumunda bir ilerleme kaydedilmediği belirtilen Erdoğan’ın hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Tedavisi için gerekli olduğu halde hastaneye götürülmeyen Mustafa Erdoğan, götürüldüğünde de uyutuldu ve ailesiyle görüşmesine izin verilmedi.

Mustafa Erdoğan'ın tutuklama gerekçesi ise yok. Somut hiçbir delil ortaya konulmadan darbe girişimi sonrası cezaevine gönderilen Erdoğan, tutuklu binlerce hakim ve savcı gibi henüz mahkemeye çıkarılmadı ve iddianamesi yazılmadı
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