Küçük enişte, oyuncaklarını topla da boğazla olur mu...

Bence öğrenciler için Berat’tan daha iyi bir tercih olamazdı, yetkilileri kutluyorum. Bir çırpıda hayat dersi vermişler çocuklara.





Bulunduğu makamı bir diktatörün damadı olmasına borçlu liyakatsiz genci karşılarına çıkararak, ‘Türkiye’de bu işler böyle gençler hangi okulu bitirdiğiniz değil kiminle evli olduğunuz önemli’ demişler.





Yurt dışına gönderileceklerden hiç kimse Hizmet okullarından mezun değildir haliyle, kimin nasıl seçildiğini tahmin etmek de zor değil. Ne güzel kürsüdeki adam Hizmet okullarından mezun. Türkiye’de adalet böyle işliyor işte gençler.





Gençler, gittiğiniz yerlerde size bir ödev verirlerse tez falan yazarsanız mutlaka kendiniz yazın olur mu? Doktora tezini başkasına yazdırmış daha sonra bu adamı terfi ettirmiş genç bakanı bu konuda örnek almayın sakın. İsminizin önüne hak etmediğiniz unvanları ekleyip komik duruma düşmeyin.





Gittiğiniz yerlerde aman illegal işlere bulaşmayın. Radikal örgütlerden uzak durun. IŞİD’in petrollerini taşıyan kürsüdeki bakan gibi dokunulmazlığınız olmayabilir.





Gittiğiniz yerlerde burada aldığınız gazlarla hareket etmeyin. Anti-semitik işlere girmeyin. İsrail’e jet yakıtı taşıyan bakanın tankerlerini hatırlayın. Kola fabrikası açan liderinizi düşünün. Gaza gelmeyin. Herkesle kaynaşmaya bakın.





Yurt dışında para tura işleri önemlidir. Kayıt dışı işiniz olmasın. Bakan gibi paravan işler çevirip hesap veremeyeceğiniz para ile yakalanmayın sakın.





Gittiğiniz yerlerde nefret suçlarına bulaşmayın. Öyle millete şiddet uygulama falan sakın ha, Türkiye değil orası atarlar içeriye. Damat Amerika’da adam kaçırmaca oynamıştı eline yüzüne bulaştırdı, şimdi sizi de yakacak aman dikkat.





Bir de nerede nasıl davranacağınızı bilin. Darbe gecesi sırıtan düğün gecesi ağlayan olmayın. Kayınpederinizden yediğiniz fırça ile kalırsınız.





KÜÇÜK ENİŞTE GAZA GELMİŞ





