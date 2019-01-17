İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Erdoğan'a eleştiri

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yıllık raporunda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın demokratik sistemi büyük ölçüde zayıflattığını belirtti.





HRW’nin icra direktörü Kenneth Roth’un kaleme aldığı 2018 Dünya Raporu’nda Türkiye Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Çin ile birlikte ‘Popülist ve otokratlar bir boşluğu dolduruyor’ başlığı altında yer aldı.





‘Popülist güçler başarı kazandı’





DW’nin haberine göre, “İçeride direnişin baskıya uğradığı ve uluslararası ilginin var olmadığı yerlerde, popülist ve haklar karşıtı güçler başarı kazandı” yorumunun yapıldığı raporda Erdoğan örnek olarak gösterildi.





Raporda Erdoğan hakkında şöyle dendi: “Türkiye’deki demokratik sistemi kişisel dokunulmazlığıyla büyük ölçüde zayıflatırken Avrupa Birliği’nin ise sığınmacıların Avrupa’ya kaçışını önlemek için Türkiye’nin yardımını almaya odaklanıyor.”





Raporda uluslararası tepki gösterilmemesi halinde baskıcı hükümetlerin faaliyetlerine devam etmek için uluslararası kurumları engelleme ve manipüle etme konusunda daha da cesaretlendirdiği tespitinde bulunuldu.





Erdoğan uluslararası kuruluşlarca eleştiriliyor. Erdoğan, son yıllarda Avrupa Birliği (AB) ve insan hakları kuruluşları başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından sıklıkla demokratik temelleri sarsmakla eleştiriliyor. Türkiye basın ve ifade özgürlüğü ve kişisel özgürlük gibi konularda alt sıralarda ser alıyor. Ancak cumhurbaşkanına göre Türkiye ‘demokrasinin tam uygulandığı az sayıda ülkelerden.’