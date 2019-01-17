Samanyolu Haber /Dünya / Katar, Somali'ye 68 zırhlı araç hediye etti /17 Ocak 2019 18:06

Katar, Somali'ye 68 zırhlı araç hediye etti

Katar, üzerindeki etkisini artırmaya çalıştığı Somali'ye 68 zırhlı araç hediye etti. Somali, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerilimde taraf olmadığını açıklamıştı.

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Katar Savunma Bakanlığı, Somali'ye 68 zırhlı araç hediye edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan önderliğindeki Körfez ülkelerinin Katar'a yaptırımlarının ardından, Somali Suudilerle Katar arasındaki krizde taraf olmadığını duyurmuştu.

Buna karşın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Somaliland ile yaptığı yatırım anlaşmaları, Somali'yi Katar'a yakınlaştırdı.

Somali, Nisan ayında BAE ile yaptığı askeri eğitim programını iptal etti.

Katar tarafından yapılan açıklamada zırhlı araçların ülkedeki silahlı gruplara karşı kullanılacağı söylendi. Somali yönetimi, Eş Şebab başta olmak üzere çok sayıda örgütle çatışma halinde. 

Somali, stratejik konumu nedeniyle bölge ülkeleri için önem taşıyor.
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