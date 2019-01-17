İngiltere Başbakanı May'in 'B Planı' 29 Ocak'ta Parlamento'da oylanacak

Başbakan Theresa May, Parlamento'nun Salı günü Brexit anlaşmasını büyük farkla reddetmesinin ardından, "B Planı"nı Pazartesi günü açıklayacağını söylemişti.

Theresa May'in açıklayacağı plan, 8 gün sonra Parlamento'da oylanacak.

May, hükümetinin Çarşamba akşamı güvenoyu almasının tüm muhalefet partilerinin liderleriyle görüşmek istedi ve görüşmelere başladı.

Ana muhalefet lideri Corbyn, May ile görüşmedi

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise May ile görüşmek için, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğini devre dışı bırakmasını şart koştu.





May henüz Corbyn'nin bu talebine olumlu yanıt vermedi.





Corbyn, May'in anlaşmasının artık çöktüğünü, AB ile yeni bir anlaşma müzakere edecek yeni bir hükümete ihtiyaç olduğunu, bu yüzden de erken seçime gidilmesi gerektiğini söylüyor.



