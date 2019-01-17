Samanyolu Haber /Gündem / İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu: Uydurma suçlamalarla tutuklamalar Türkiye'nin 'normali' oldu /17 Ocak 2019 14:39

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu: Uydurma suçlamalarla tutuklamalar Türkiye'nin 'normali' oldu

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bugün yayınlanan 2019 Dünya Raporu’nda, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baskıcı yönetiminin olağanüstü halin son ermesiyle birlikte son bulmadığını belirtti. Muhaliflerin uyduruk terör suçlamalarıyla uzun süreli ve keyfi olarak tutuklanması, Türkiye’nin normali olmuş durumda.

SHABER3.COM

Türkiye’nin 2018 Haziranında yapılan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri medyanın sansürlendiği, bazı milletvekillerininin ve bir cumhurbaşkanı adayının hapiste tutulduğu bir ortamda yapıldı. Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) güçsüzleştirilmiş meclisteki üstünlüğünü bir ittifak vasıtasıyla muhafaza etti. Ve Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerle birlikte 2017 yılında yapılan referandumda onaylanan Türkiye’nin başkanlık sistemi tam olarak yürürlüğe girmiş oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, “olağanüstü halin altı ay önce son bulmuş olmasıyla birlikte, insan haklarına saygı duyulan bir iklime geri dönüleceğine ilişkin tüm umutlar yıkıldı” dedi. Williamson, “Erdoğan hükümetinin muhaliflerin ve eleştirel seslerin peşine düşmesi, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne dayanan çerçeveyi paramparça etti, adaletin ise altını üstüne getirdi,” şeklinde konuştu. 

674 sayfalık Dünya Raporu’nun 29. baskısında, İnsan Hakları İzleme Örgütü 100’den fazla ülkedeki insan hakları uygulamalarını gözden geçiriyor. Genel Direktör Kenneth Roth, rapora yazdığı giriş makalesinde, bir çok ülkede nefret ve hoşgörüsüzlük tohumları saçan popülistlerin dirençle karşılaştığını belirtiyor. Haklara saygılı hükümetler arasında kurulan ve genellikle sivil toplum gruplarının ve kamuoyunun harekete geçirdiği ve katıldığı yeni ittifaklar, otokratik aşırılıkların maliyetini artıyor. Bu ittifakların başarıları insan haklarını zor günlerde dahi savunmanın mümkün olduğunu, hatta bunu yapmanın bir sorumluluk olduğunu gösteriyor.

Türkiye’de mahkemeler bağımsız değil ve yetkili makamlar eleştirel sesleri ve muhalifleri terör suçlamalarıyla uyduruk soruşturmalara ve davalara maruz bırakırken, mahkemeler de onları hapse tıkmaktan hiç gocunmuyor. Terörle mücadele yasalarının istismar edilerek, hükümete muhalif kişi ve kesimlere karşı yaygın bir şekilde kullanılması, 2016 askeri darbe girişiminin sorumlularının yargılanması yönündeki meşru çabaları baltaladı.

Gazetecilere siyasi saiklerle açılmış çok sayıda dava, 2018 yılında mahkumiyetle sonuçlandı. Bir mahkeme tanınmış yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ı, şiddeti savunmayan ama mahkemenin hükümeti devirmeye teşebbüs ettiğine karar verdiği yorum yazıları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Yetkili makamlar insan hakları savunucularını hedef almaya hız verdiler. Bunların arasında İstanbul’da 2013 yılında gerçekleşen ve Gezi Protestoları olarak bilinen eylemlere odaklanan yeni bir soruşturma da vardı. Soruşturulanların başında haksız bir şekilde hapiste tutulan iş adamı ve bir kültür örgütünün lideri Osman Kavala yer alıyordu.

Hükümet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin muhalif politikacı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi yönünde verdiği bir kararı hiçe saydı. Demirtaş iki yıldan beri başka milletvekilleri ve Kürt yanlısı partilerden seçilmiş belediye başkanlarıyla birlikte, keyfi bir şekilde hapiste tutuluyordu. 2019 Martında yapılacak yerel seçimler öncesinde, ülkenin güneydoğusunda yerel demokrasi askıya alınmış durumda. Hükümet, Kürt nüfusun seçtiği temsilcileri görevden aldıktan sonra, bölgedeki 94 belediyenin kontrolunu kendi eline aldı.

2019 Dünya raporu ayrıca Türkiye’de barışçıl gösteri ve toplanma haklarına getirilen kısıtlamaları, akademik özgürlüklere yönelik saldırıları ve polis gözetimi altında işkence yapıldığına ilişkin iddiaların soruşturulmamasını da ele alıyor. Türkiye, dünyadaki en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ediyor. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu: Uydurma suçlamalarla... Sonraki Haber >>

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Kano sürücüsünden ilginç gösteri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:51