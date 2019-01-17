Samanyolu Haber /Gündem / Dalan'ın koruması cipi çalan hırsızı öldürdü /17 Ocak 2019 14:43

Dalan'ın koruması cipi çalan hırsızı öldürdü

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın yakın koruma görevlisi, Barış Dalan'a ait cipi çaldığı öne sürülen kişiyi, silahla başından vurarak öldürdü. Barış Dalan'ın yakın korumaları Cemal G. ve Ergin Ç. daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

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Olay sabah saatlerinde  İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi Kırgülü Sokak'ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cip çalışırken, evin önüne bir otomobille gelen 3 kişiden biri  lüks cipi çalarak kaçmaya başladı. Bu sırada 2 şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Başından vurdu

Barış Dalan'ın yakın koruması olan Cemal G. ve Ergin Ç. bir otomobille şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Cemal G.'nin açtığı ateş sonucu cipin sürücü koltuğundaki kimliği henüz belirlenemeyen kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip, bir servis aracına çarparak durdu.  Olayla ilgili çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri cipte yaptığı incelemede 3 mermi kovanı buldu. 

Özel korumalar polise teslim oldu

Öte yandan Barış Dalan'ın yakın koruması olan Cemal G. ve Ergin Ç. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Barış Dalan'ın özel korumalarının Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. 

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