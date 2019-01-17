45 günlük bebek annesiyle birlikte cezaevine konuldu

Eşi ile birlikte baba Hasan Gökhan’ın sorgusu devam ederken, bir açıklama yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah yaptığı paylaşımda, İzmir Karabağlar Polis Merkezi’nde gözaltına alınan Sümeyra Gökhan’ın 45 günlük bebeği var. 45 günlük bebek annesini umarım tutuksuz yargılarlar. Yargı hukuksuz icraatlarına bir yenisini eklemez. Savcı ve hakimler de hukuka uymalı, yargı siyasallaşmamalı” diyerek Adalet Bakanı’na tepki gösterdi.







Anne Gökhan ve Selma bebeğin tutuklanmasından sonra ise Gergerlioğlu, yine bakanı ve bakanlığı etiketleyerek, “Utanın, utanın! Yine anne bebek tutuklandı. Sümeyra Gökhan bugün Bayraklı Adliyesindeki mahkemesinde tutuklanarak ‘Bebeği’ ile beraber Ali Ağa Kadın cezaevine gönderildi. Bu bebeklerin çiğnenen hakkının altından hiç kimse kalkamaz” ifadelerini kullandı.