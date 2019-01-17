Samanyolu Haber /Gündem / 45 günlük bebek annesiyle birlikte cezaevine konuldu /17 Ocak 2019 14:30

45 günlük bebek annesiyle birlikte cezaevine konuldu

İzmir Karabağlar’da Sümeyra Gökhan 45 günlük bebeği ile tutuklandı. Annesiyle birlikte Aliağa Kadın Cezaevi’ne gönderilen Selma bebek için milletvekilleri ve insan hakları aktivistleri tepkilerini dile getirdi.

SHABER3.COM

Eşi ile birlikte baba Hasan Gökhan’ın sorgusu devam ederken, bir açıklama yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah yaptığı paylaşımda, İzmir Karabağlar Polis Merkezi’nde gözaltına alınan Sümeyra Gökhan’ın 45 günlük bebeği var. 45 günlük bebek annesini umarım tutuksuz yargılarlar. Yargı hukuksuz icraatlarına bir yenisini eklemez. Savcı ve hakimler de hukuka uymalı, yargı siyasallaşmamalı” diyerek Adalet Bakanı’na tepki gösterdi.

Anne Gökhan ve Selma bebeğin tutuklanmasından sonra ise Gergerlioğlu, yine bakanı ve bakanlığı etiketleyerek, “Utanın, utanın! Yine anne bebek tutuklandı. Sümeyra Gökhan bugün Bayraklı Adliyesindeki mahkemesinde tutuklanarak ‘Bebeği’ ile beraber Ali Ağa Kadın cezaevine gönderildi. Bu bebeklerin çiğnenen hakkının altından hiç kimse kalkamaz” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 45 günlük bebek annesiyle birlikte cezaevine konuldu Sonraki Haber >>

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Kano sürücüsünden ilginç gösteri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:15