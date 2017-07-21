Samanyolu Haber /Gündem / İnsan hakları aktivistlerine yeni yakalama kararı /21 Temmuz 2017 17:20

İnsan hakları aktivistlerine yeni yakalama kararı

Büyükada'da insan hakları toplantısına "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yapılan baskın sonrası 6 kişi tutuklanmıştı. Baskında gözaltına alınan ancak serbest bırakılan 4 kişi için ise bugün yakalama kararı çıkarıldı.

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Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 kişiden 6’sı tutuklanmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, serbest bırakılan 4 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yakalama kararı çıkarıldı.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

Toplantının basılması ve yapılan gözaltılara ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Söyledikleriniz Büyükada'da niye toplanmıştı. Onlar adeta 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdir. Gelen istihbarat üzerine gözaltına alınmıştır. Buradan bir yargı süreci başlayabilir. Onların yapmış oldukları çağrıyı, şu anda da yapıyorlar. Siz de bu soruyu sorarak bu çağrıya destek veriyorsunuz. Ama benim bir tasarrufum yok. Kararı yargı verecektir" demişti.
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