Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilin kızı KHK ile ihraç edildi /21 Temmuz 2017 17:17

AKP'li vekilin kızı KHK ile ihraç edildi

AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin kızı Betül Samani Gökay'ın son çıkan KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı.

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Gökay'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak görev yaptığı belirtildi.

Milletvekili Samani, bir yanlışlık olduğunu ileri sürdü. Kızının adına otomobil almak için Bank Asya'da bir günlük para yatırdığını söyleyen Samani, başka da hiçbir şey olmadığını iddia etti. Samani, "Kızım Büyükşehir Belediyesi'nden geçen yıl kendi kararıyla istifa etmişti. Kızım doğum iznindeyken ikinci bebeğine hamile kaldı. Baktı izinleri uzayacak, uzun süreli izinli sayılmayı ahlaki bulmadığı için istifa etmişti. İstifa ettikten sonra ihraç edilmesinin bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. İki bebeği var onlarla ilgileniyor" dedi.
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